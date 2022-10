Email it

Hace hoy un año de la muerte de Reinaldo Pared Pérez y lo recordamos como político afable y solidario, tanto en el PLD como en el Senado, donde tendía puentes y armonizaba. Lo evocamos sonriente y familiar, imagen que guardamos de él y no la del morbo ante la tragedia que se pretendió con la divulgación de fotografías sobre las que hoy, a un año, la sociedad espera que el Director de la Policía, Eduardo Alberto Then, honre su palabra de aquella vez de identificar y sancionar a la persona que socializó fotos del cadáver. Esa fue su promesa que todavía hoy serviría cumplirla para que no se repita semejante vejamen y para que se aprenda a respetar y proteger la imagen, honor e intimidad familiar vinculados a personas fallecidas.