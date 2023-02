Email it

Desde hoy y hasta el lunes 27 empezará a coger vuelo el tema de la comparecencia del presidente Abinader ante el Congreso Nacional para rendir cuentas de la administración presupuestaria, financiera y de gestión del año anterior. Aunque es un ritual que todo el mundo conoce de memoria, en este año, por ser preelectoral, se espera que no desperdicie el escenario para apuntalar lo que se da como un hecho: que repetirá como candidato a la presidencia por su partido. Y como se repite cada 27 de febrero, los partidos de oposición y los cuchumil aspirantes a posiciones electivas, empezarán a desempolvar la retahíla de argumentos hechos a la medida para la ocasión: no llenó las expectativas, el presidente parece que vive en otro país, no se refirió a tal tema…