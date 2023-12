La Natividad del niño Dios. ¡Qué tiempos más cambiados los de hoy en día! Se podría apostar a que si Jesús volviera a nacer y retornara a pastorear sus ovejas, lo crucificarían otra vez, porque ahora también estamos repletos de gente temerosa ante la responsabilidad de dirigir y de tomar decisiones importantes que no lo hace, tipo Pilatos. Lo crucificarían, como lo hacen a diario falsos cristianos que desde posiciones encumbradas cogen a Cristo en su boca y hasta van a misa, pero se lavan las manos frente a los pesares de los más necesitados. A ese tipo de gente que aparenta lo que no es, le cabe, como advertencia, el proverbio bíblico de que no se pueden llevar brasas en los bolsillos sin que se queme la ropa.