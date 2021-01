Sin antecedentes penales

La comisión organizadora del IX Congreso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dispuso que los candidatos al Comité Central depositen una certificación de “no antecedentes penales”, emitida por la autoridad correspondiente. Es una buena medida, aunque siempre será insuficiente, pero refleja que hay inquietud acerca de la calidad de la pasta humana que habrá de ingresar a esa instancia morada. Es obvio que aquellos aspirantes que no presenten la documentación quedarán descartados. Tiene de positivo el reconocimiento de que las cosas en este mundo no andan bien, y que no todo el que se confiesa cristiano lo es. Más que nunca, el PLD necesita enviar esta clase de mensaje, aunque se trate de una formalidad.