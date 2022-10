Email it

Se sazona el presunto imperio de gobiernos de tendencia de izquierda o centro izquierda en América Latina (Chile, Colombia, México, Perú, Honduras, Bolivia, Nicaragua, Venezuela y a punto de anexar a Brasil… dejando fuera a Cuba para no entrar en polémicas), pero izquierdistas o no son el reflejo de nuevos tiempos ya que todos son paridos por las urnas y si hacemos una revisión de la jornada de ayer domingo en todos esos países hubo un gran ausente en el 55 aniversario de la muerte de Ernesto Che Guevara, del que no reivindican su figura y ninguno el método de la guerra de guerrillas para acceder al poder que preconizó. Con el Che murió el fusil, y solo queda un difuso recuerdo sin imitadores; una fotografía, un poster o una taza de porcelana.