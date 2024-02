Ofende la inteligencia eso de que el Gobierno Central pueda inaugurar obras ahora dizque porque la prohibición solo abarca las alcaldías. Esa interpretación posibilita que el gobierno haga campaña en los municipios e inaugure obras, pero no violaría la ley porque no las construyó el cabildo. Una muestra del relajo fue el martes 30 de enero en la saneada cañada Cachón Oeste en Santo Domingo Este, inaugurada por el presidente candidato a la reelección, el senador candidato a la reelección y el alcalde reeleccionista del municipio. Y todo concebido para favorecer al candidato a alcalde del PRM en SDE, Dío Astacio, pero como la obra la construyó la CAASD, no se puede acusar de nada a la alcaldía. Solo eunucos mentales pretenden no entender la estafa.