Ayer fue el día de Halloween, con el que se inicia un tripletazo que lacera nuestras costumbres, y que completarán Thanksgiving y Black Friday. Este 2022 las fiestas por Halloween no generaron tantos escándalos como otros años, y mucho menos que en 2021 cuando hubo un gran debate alrededor del suspendido “Festival del Infierno”. En este mundo globalizado no hay por qué oponerse al embate que sufren los pueblos de tradiciones extranjeras, y más si estas proceden de Estados Unidos pero ojo ¡Atención, atención!, que poco a poco estamos siendo absorbidos por otras culturas que desnaturalizan nuestra idiosincrasia y que nos llevan a ir perdiendo la memoria histórica al sustituir lo vernáculo por lo foráneo, con lo que se podría cumplir aquello de que “pueblo sin tradición no llega nunca a ser Nación”.