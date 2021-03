Hay que considerar como una nota curiosa el anunció del director de Migración, de que serán multados quienes empleen extranjeros indocumentados, lo mismo a quienes renten viviendas o transporten ilegales. Como esas prácticas están prohibidas, no hay nada que advertir, sino aplicar la ley. No es más que un anuncio. No parece que Migración cuente con los instrumentos para acometer esas acciones. Si se cumpliera la advertencia, los campos dominicanos quedarían arruinados, porque más del 90 % de la fuerza laboral es extranjera, sin papeles. El director de Migración Enrique García tendría más éxito si sus oficiales fuesen más eficientes en el control de la inmigración irregular, ese flujo masivo que cruza la frontera desde Haití.