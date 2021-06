Vacunación sin privilegios

José Ignacio Paliza, ministro Administrativo, entrevistado el pasado jueves en Despierta con CDN, dijo una gran verdad sobre un tema que precisamente por falta de motivos no ha estado en la palestra en República Dominicana, y es que no se ha producido un solo escándalo por funcionarios, familiares o amigos que se hayan saltado el proceso definido por edades para vacunarse. Contrario a otros países en los que han tenido que renunciar hasta figuras de primer nivel. Lo más reciente ocurrió en Bolivia e involucra a Evaliz, hija de Evo Morales, que con solo 26 años se coló para ser inmunizada entre los mayores de 50. Qué vergüenza, no para ella; para Evo.