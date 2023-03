Email it

El titular de este escrito podría confundir porque guarda semejanza, hasta fónica, con vacancia, que por definición es un cargo o puesto de trabajo sin asignar. No; no es que hay vacantes; nos referimos a vagancia (falta de ganas de trabajar), que es lo que les ocurre a los docentes de Cotuí, los que después del fin de semana largo por el feriado del lunes decidieron también cogerse el martes libre para “reorganización y descanso”. Válgame Dios, cuánto descaro; qué insolencia e irrespeto a la educación, con lo que les roban un día de clases a más de 50 mil estudiantes de la provincia Sánchez Ramírez. Eso ratifica que es precisamente el maestro una de las principales trabas para que no haya un salto en la calidad de la educación dominicana.