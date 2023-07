Email it

Los diputados del PRM votarán por el juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas, pero por sí solos no hacen la mayoría requerida de 127 votos, por lo que tendrían que salir a buscar el “completivo”. Todo el mundo sabe cómo se logran esas mayorías, pues al ser partido de gobierno la capacidad persuasiva se agiganta, pero que se hace con tal sigilo que nunca trasciende la manera en que se logran esas adhesiones. Sin embargo, hay un gran trecho de ahí a decir, como lo plantea el senador Yván Lorenzo, que desde el Palacio Nacional “sonsacan” y “compran” legisladores. No hay por qué dudarlo porque siempre se ha creído que es así, pero sin pruebas fehacientes no resulta creíble lo que denuncia el aguerrido senador por Elías Piña.