El debate electoral es un contraste de ideas entre candidatos a una misma posición electiva, que envían mensajes claros sobre el dominio de temas trascendentales que regularmente forman parte de su propuesta de gobierno, por tratarse de áreas que son estratégicas para la estabilidad y el desarrollo futuro de la nación.



En este escenario quedan en evidencia el dominio escénico, la capacidad para argumentar de forma oral y saber sortear de manera inteligente aquellas preguntas o refutaciones inquietantes, que tienden a ser los puntos más controversiales, los que mediáticamente alcanzan mayor relevancia y generan más tratamiento de los líderes de opinión.



El perfil de los moderadores también es importante, porque estos deben contar con una arraigada credibilidad; probada hoja de servicio en su área de desempeño, que sirva como mecanismo de defensa natural ante una eventual descalificación; y no estar parcializados políticamente o por lo menos no proyectarse como tales.



Países desarrollados y con sistemas democráticos considerados como fuertes consideran el debate político como parte de su tradición electoral y en algunos casos se considera obligatorio, ya que se ha convertido en una herramienta indispensable para el ejercicio del pluralismo y la tolerancia, pilares sobre los cuales se construye una democracia sólida y resiliente.



Este ejercicio en sí robustece el sistema político, envía mensajes claros sobre la libertad de expresión y la transparencia, a una sociedad cada vez más crítica y cuestionadora, como resultado de una mayor alfabetización, formación técnico profesional y por el incremento del acceso a los medios masivos de comunicación.



En Estados Unidos, por ejemplo, los debates presidenciales son organizados por la Comisión de Debates Presidenciales, una entidad no partidista, pero la participación en los mismos no es requerida a nivel legal, no obstante, se consideran parte de la tradición desde 1960, y queda a discreción de los candidatos presidenciales la decisión de participar en ellos.



En cuanto a la regulación de los debates, las entidades organizadoras suelen ser imparciales al establecer criterios para la selección de moderadores y su conducta durante los debates, buscando asegurar un proceso justo y equitativo para los candidatos.



Es importante destacar que la idea de hacer obligatorios los debates presidenciales sigue siendo un tema de debate y discusión, más que una realidad legislativa. No obstante, esto no ha obstaculizado la celebración de debates por su enorme popularidad, su impacto político, y por su difusión masiva en los medios de comunicación



En la historia de América Latina se han realizado más de 60 debates, en los que han trascendido por el alcance mediático y por la tensión política que se conjugó en distintos momentos de la historia. Entre estos, se destaca: el debate entre Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori en Perú, el de Ernesto Samper Pizano y Andrés Pastrana en Colombia, el de Fernando Collor de Mello y Lula da Silva en Brasil, en Chile entre Patricio Aylwin y Hernan Buchi, y en Ecuador entre Jaime Roldós Aguilera y Sixto Durán Ballen.



En cuanto a la República Dominicana, es oportuno mencionar la labor histórica de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), que ha integrado en su agenda la organización de estos eventos desde el 1998, y la de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), con la disertación de los candidatos que se perfilan punteros.



En esta ocasión, los tres candidatos presidenciales que ocupan las preferencias electorales, de acuerdo a todas las encuestas que han sido publicadas en el país, participarán en el debate programado por ANJE para el miércoles 24 de abril.



Luis Abinader marcará un hito histórico al ser el primer Presidente de la República en funciones que va a un debate, con interés en reelegirse y marcando una alta valoración que sobrepasa el 60 % de las preferencias electorales, con lo cual desmonta la desgastada teoría de que “el que está arriba no debate”.



Como se aprecia, la política se torna cada vez más interesante y es seguro que luego de este debate el escenario electoral refleje un nuevo dinamismo, que sería complementado con las encuestas más acreditadas que sean publicadas posteriormente y las últimas estrategias que se pongan en marcha en la fase final de la campaña electoral.



Es preciso concluir que los debates electorales contribuyen a la construcción de una sociedad participativa y democrática, permitiendo a los ciudadanos formarse una opinión informada sobre las diferentes visiones que compiten por guiar el destino de su país.