¡Hola, distinguidos lectores de elCaribe! Estaba navegando en las cuentas oficiales de gramática para ver de qué escribía hoy. Ocurre que hay momentos en los cuales a veces se agotan las ideas, sobre todo, cuando tienes mucho tiempo escribiendo una columna centrada en un tema en específico.



Me pareció interesante hablar un poco del punto suspensivo (…). Estos tres puntitos a los que les damos uso hasta en nuestros pensamientos y que en ocasiones tienden a confundir.



Antes de entrar en detalles, es bueno recordar la definición que nos da la RAE sobre el punto suspensivo: “Signo de puntuación formado por tres puntos consecutivos (…) y solo tres, llamado así porque entre sus usos principales está el de dejar en suspenso el discurso”.



¿Se escribe mayúscula tras puntos suspensivos? La respuesta a esta pregunta que surge como duda en muchas ocasiones, es que todo va a depender del caso: a) se escribe en mayúscula después de este signo solo si con los puntos suspensivos se cierra el enunciado, como este caso que nos sirve de ejemplo: “Hola… Ya estoy aquí”, “El caso es que si lo veo con otra… Mejor ni pienso en eso”.



Ahora bien, si no cierran el enunciado después de un punto suspensivo, se seguirá en minúscula: “Tú eres muy… listo”.



Estos dos ejemplos nos dejan claro que, si la idea no concluye tras un punto suspensivo, debemos seguir en minúscula, pero si el enunciado cierra, debemos comenzar en mayúscula.



Otros datos importantes sobre este signo, es que debemos tener en cuenta que se escriben siempre pegados a la palabra o el signo que los precede, y separados por un espacio de la palabra o el signo que los sigue; pero, si lo que sigue a los puntos suspensivos es otro signo de puntuación, no se deja espacio entre ambos.



Solo nos da el espacio de esta entrega para abordar ese aspecto, pero recordemos que cada signo de puntuación tiene otros usos, y el punto suspensivo no escapa a ello. Te invito a ampliar esta información en las cuentas oficiales de la RAE o de la Fundéu para que enriquezcas tus conocimientos sobre gramática.

¡Gracias por leerme!