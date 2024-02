Ha comenzado lo que con “mucha hambre política” se esperaba: la cuenta regresiva que marca las elecciones municipales.



Unas elecciones que, de acuerdo con creíbles opiniones -y en especial de reputados politólogos locales- podrían ser decisivas (¿?) para lo que pueda ocurrir en la contienda electoral de mayo.



Vale señalar, y con serios y objetivos argumentos, que el resultado de los comicios municipales del 18 de este mes hasta podrían ser la pauta que señale lo que se registrará el 19 de mayo, día de las elecciones congresuales y presidenciales.



Pero este artículo quiere ceñirse, sin menospreciar -y mucho menos subestimar- a las contiendas de las demás provincias y municipios del país, a la batalla que por la ganancia de la alcaldía del Distrito Nacional protagonizarán Carolina Mejía y Domingo Contreras.



Al momento de escribir este trabajo, según sondeos bien valorados, Carolina, postulada por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Domingo, el candidato de la Alianza Rescate-RD, estaban en un “caca a caco”, como dirigía Simón Alfonso Pemberton, el siempre recordado narrador de carreras de caballos fallecido hace unos dos años.



Partiendo de esa evaluación, todavía no se debe emitir un pronóstico acabado a favor de ninguna de las dos candidaturas. Mientras que yo, aunque me apunten con una ametralladora con el propósito de “quitarme del medio”, no avalo a las encuestas maquilladas que se publican con resultados a favor de determinado candidato.



La verdadera encuesta, que dará el voto mayoritario y que echará el pueblo llano en las urnas municipales, la tendremos el 18 de febrero, mes que discurre “a la velocidad del tiempo más rápido e implacable”.



Historia: El periodismo, para llevar credibilidad al público, se trabaja basado en hechos. En el caso que nos ocupa. los hechos pasados pudieran jugar un rol de trascendental importancia, aunque esa arista no signifique que sea un elemento determinante y ganancioso para quien fuera la beneficiaria de entonces.



En la última consulta electoral, para la elección de la alcaldía distrital, Carolina Mejía, nominada por el PRM, salió airosa al terminar con un 59.91%, en tanto que Domingo Contreras, candidato del PLD, obtuvo un 37,83%.



Domingo Contreras, reconocido técnico en asuntos municipales (con vasta experiencia), va por la revancha. En esta ocasión -según el pulso electoral del momento- no será un rival vulnerable.

Ahora su candidatura tiene el apoyo, además del PLD; de la Fuerza del Pueblo; del PRD y otras organizaciones políticas.



A la postulante del PRM no le será fácil volver a ganar. Porque, como lo anota el título de este artículo, ¡esta vez habrá una batalla campal!