En esta semana vi una película que, al final, terminó conmoviendo mi ser interior. Se trata de “Dos corazones”, una historia romántica, pero a la vez dramática, basada en un hecho real, que envuelve la vida de dos parejas con historias de amor muy similares, aunque distantes, y que quizá nunca imaginaron en lo que pararían sus vidas.



Esta cinta, protagonizada por Jacob Elordi y Adán Canto, aborda un tema muy sensible, pero vital y real en la vida de cualquier mortal: la donación de órganos.



Me gustó mucho el abordaje del tema y el mensaje que lleva a las sociedades en que vivimos, pues todavía existen ciertos temores y tabúes en esto de dar aprobaciones y constancias de donación de órganos que pueden ser útiles y salvar otras vidas, en caso de que la muerte sorprenda.



Hoy en día, para mucha gente esta actividad repugna como le repugna la muerte, pero lo cierto es que, si nos perpetuamos en la desaparición física, dejar latir un corazón en otro cuerpo sería como alcanzar la gloria, como ocurrió con las dos familias de Dos Corazones.



En República Dominicana, de hecho, existe una ley que regula la donación de órganos y tejidos humanos, la 329-98, sin embargo, el país está catalogado entre los que tienen las tasas más bajas en este aspecto, del mundo, y por otro lado, con listados de gente en espera para ser trasplantado, lo que evidencia, posiblemente, poco conocimiento, cultura, temores o miedos a ser donante.



Lamentablemente, vemos muy poca orientación hacia la población sobre la importancia que tiene la donación de órganos y el fortalecimiento y creación de bancos para estos fines que sencillamente salvan vidas. Una manera de hacerlo sería a través de la cédula de identidad personal, tarjeta de seguro o del pasaporte, donde diga que es donante de órganos.



Regularmente, estas acciones se hacen por altruismo, por decisión propia y con conciencia de lo que se está haciendo. Desde que tengo uso de razón he escuchado sobre donación de órganos vitales, siendo los más comunes las corneas, riñón y corazón, seguidos de hígado, páncreas y pulmones. Si lo vemos en ese orden, con cada órgano se estaría salvando una vida en particular.



Es importante que Salud Pública, que mantiene permanentemente llamados sobre donación de sangre, a través del Hemocentro, también realice campañas continuas y dirigidas a concientizar sobre lo importante que es la donación de órganos y que, además, den mayor apoyo a las instituciones que manejan estas donaciones en el país.