El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra hoy 5 de junio y este año tiene como tema la contaminación por plásticos, como lo han anunciado el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el gobierno de Costa de Marfil (Côte d’Ivoire), que será el país anfitrión.

La campaña para este año usará la etiqueta y tema #SinContaminaciónPorPlásticos.



Como sucede cada año, este día se multiplican en los medios y en la televisión los llamados a cuidar nuestro entorno, a no derrochar agua, a plantar y a cuidar los árboles, entre otros mensajes.



También proliferan informaciones alarmantes sobre la tala indiscriminada de bosques y la depredación de ríos y arroyos, entre otros temas igualmente inquietantes, pero la degradación del medio ambiente avanza a toda velocidad, y en los países más pobres parece indetenible.



La contaminación que generan los plásticos es casi permanente, porque tardan siglos en degradarse y se convierten en partículas de menos de cinco milímetros de diámetro llamadas microplásticos, que invaden los alimentos, el agua e incluso el aire.



Los productos plásticos de un solo uso que se tiran o se queman no solamente perjudican a la salud humana y a la biodiversidad, también afectan a todos los ecosistemas, desde los picos de las montañas hasta el fondo del mar.



De las más de 400 millones de toneladas que se producen anualmente, menos del 10% se recicla y entre 19 y 23 millones de toneladas de esos desechos terminan cada año en lagos, ríos y mares.



La mayoría de los países desarrollados y por lo menos siete estados del Caribe han prohibido importar y utilizar plásticos de un solo uso, algo que en República Dominicana ni siquiera está en discusión, pese a que figura, según el Banco Mundial, en cuarto lugar entre los diez países que más desechos de este material producen.



La contaminación por plásticos tiene que ver también con la pobreza, es el material de envases más barato, gente que vive junto a cañadas y arroyos, donde no pasan camiones recolectores, tiran esos desechos allí mismo, pero si los recogen terminan en vertederos a cielo abierto, porque aquí no hay plantas de reciclaje.



En este Día Mundial del Medio Ambiente es necesario tomar conciencia de que el plástico parece una solución muy fácil, pero es acaso la más perjudicial para la vida en todo el planeta.