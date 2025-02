Entre los tantos enemigos silenciosos de la salud humana, el cáncer ocupa un lugar preponderante, porque es difícil de detectar en sus primeras etapas y porque los tratamientos que requiere suelen ser costosos y prolongados y, si se descubre en etapas avanzadas, es difícil de erradicar y suele ser mortal.



Las estadísticas de esta enfermedad en el mundo, y en nuestro país, son alarmantes, por lo que es saludable hacer conciencia sobre su malignidad, en particular hoy cuatro de febrero, Día Mundial Contra el Cáncer.



Se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer en algún momento de su vida. Cada año se diagnostican en el mundo más de 14 millones de casos nuevos y la enfermedad provoca 9.6 millones de muertes al año.



El cáncer suele ser definido como una anarquía celular, es decir, grupos de células comienzan a multiplicarse de manera desordenada hasta formar un tumor, lo cual ocurre en todos los tipos de cáncer, salvo en la leucemia, que es el cáncer de sangre.



Así como existen muchos tipos de esta enfermedad, que puede afectar diferentes órganos, desde la piel hasta el hígado, pulmones, riñones, esófago o garganta, los diferentes factores de riesgo incluyen el consumo de alcohol y tabaco, infecciones no tratadas correctamente, alimentación inadecuada con abuso de comidas chatarra, sedentarismo y falta de ejercicio físico, entre otros.



Como no existe una vacuna, la única posibilidad con la que se cuenta es la prevención, esto incluye evitar el consumo de tabaco y el exceso de alcohol, llevar una dieta balanceada y someterse a controles médicos periódicos, en el caso de las mujeres el cáncer de mamas suele ser el más común, y no importa la edad, puede afectar a las jovencitas como a las adultas o de edad avanzada; en los casos de los varones el cáncer de próstata es cada vez más común, pero hay que tener en cuenta que cualquiera sea el tipo de cáncer que se padezca, se trata de una enfermedad terriblemente dolorosa y los tratamientos –como la radioterapia- son igualmente lacerantes.



Tanto las autoridades de salud, como los seguros prepagos, debieran organizar campañas permanentes de prevención y de control, porque es la única manera de ponerle un límite a esta enfermedad que mata millones de personas cada año.