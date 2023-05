Email it

La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha anunciado recientemente el fin de la emergencia sanitaria global por la covid-19, con el aviso de que la pandemia en sí “no ha llegado a su fin”. O sea, se da por terminada la emergencia pero no por superada la pandemia.



Parece contradictorio, y en realidad lo es, porque son más las condicionantes y advertencias que el alivio de que se dé por terminada la emergencia sanitaria.



Al efecto, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, asegura que la covid-19 sigue como una amenaza para la salud mundial y lo peor que pudiera ocurrir sería usar esta noticia como una razón para bajar la guardia.



Incluso, el doctor Mike Ryan, que precisamente dirige el programa de emergencias de la OMS, alerta de que el virus continuará transmitiéndose y que “en la mayoría de los casos, las pandemias realmente terminan cuando comienza la siguiente pandemia”.



Sigue tan actual el virus que se están presentando altos niveles en el sudeste asiático y Medio Oriente y la tasa de muertes registradas es, al 24 de abril pasado, de más de 3.500 personas a la semana.



Vale aclarar que esos datos son los que ha ofrecido la OMS, que ha dejado una estela de dudas al revelar, junto al anuncio del fin de la emergencia, que la cifra oficial de muertes no es de 7 millones de personas, sino que “es probable” que la cifra real sea cercana a los 20 millones.



Esa desproporción en las cifras de muertes, con un salto espectacular de 7 millones a 20 millones, forma parte de las imprecisiones y dudas en las que en varios momentos incurrió la OMS, por lo que se debe asumir con reservas su anuncio del final de la emergencia sanitaria.



Esto así porque al día de hoy hasta se desconoce el origen del virus, en lo que se le ha echado la culpa a la OMS, que por ratos fue vacilante en la toma de decisiones.



Aun así, recibamos con optimismo este anuncio pese a que, obviamente, no hemos superado totalmente una pandemia que colapsó los sistemas de salud en todo el mundo y ha resultado ruinosa para las economías, y provocado un aumento considerable de los niveles de pobreza y de pobreza extrema o indigencia.