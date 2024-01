Hoy miércoles es el Día Nacional de Gregorio Urbano Gilbert por disposición de la Ley 162-19, promulgada por el presidente Danilo Medina el 24 de mayo del 2019, que lo declara Héroe Nacional.

Con ese mismo instrumento legal se designa con su nombre al Puerto de San Pedro de Macorís. Según consigna esta ley, en esta fecha se deben realizar actos de reconocimiento y de divulgación de la vida y de la obra de Gregorio Urbano Gilbert.



Para hoy el Senado anuncia un acto especial, durante el que se hará entrega a sus familiares de una placa de reconocimiento y de un ejemplar de la ley que le reconoció como un gran patriota.



Gregorio Urbano Gilbert nació en Puerto Plata, el 25 de mayo de 1898. Hijo de Benjamín Gilbert de las Islas Bahamas y de la dominicana Narcisa Suero. En su juventud trabajó como linotipista en San Pedro de Macorís, y como vendedor de tienda.



Durante la primera ocupación norteamericana decidió luchar contra esa invasión, pero como no había un plan elaborado para enfrentarla, se armó de un revólver calibre 32, diez cápsulas y un cuchillo.



“Disparé y lancé un grito de ‘Viva la República Dominicana’. Como resultado del fuego que abrí a los oficiales que según he expuesto estaban bebiendo tragos en la cubierta del ‘Patria’, resultó muerto el teniente C. H. Bolter. Pude escapar”, relata el mismo Gilbert.



En su intrépida y novelesca existencia, Gilbert peleó también junto a César Augusto Sandino, en Nicaragua, contra la dictadura de los Somoza y tras un año en las filas del ejército sandinista regresó al país. En 1956 se doctoró en filosofía en la UASD y, aunque estaba viejo y enfermo, colaboró en la Revolución de Abril de 1965 contra la segunda intervención norteamericana.



El héroe nacional dominicano publicó tres libros, Ramas de mi árbol, Mi lucha contra el invasor yanqui de 1916 y Junto a Sandino. Murió en Santo Domingo, el 20 de noviembre de 1970.



Gregorio Urbano Gilbert merece la gloria por su coraje para enfrentarse a la injusticia, por arriesgar su vida en defensa de la soberanía nacional y por su compromiso con la libertad de los pueblos, de ahí que las honras que recibirá su memoria constituyen un acto de justicia para con un héroe dominicano que habita en la inmortalidad.