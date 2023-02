Tremendo susto y daños menores podría ser la síntesis del movimiento telúrico de magnitud 5.3 grados escala Richter del pasado miércoles, originado al suroeste de la bahía de Las Calderas en Baní, provincia Peravia. Que también sirvió para la chanza luego del remezón.



Pero quizá visto el episodio de soslayo y en atención a que no causó víctimas humanas ni males materiales mayores, la página podría pasarse rápidamente sin extraer enseñanzas que a futuro podrían resultar valiosas, como una primera: la respuesta de los entes estatales indicados para situaciones de emergencia fue sumamente lenta o su ausencia notoria.



También hubo falta de coordinación interinstitucional para ofrecer informaciones precisas en momentos de socorro y emergencia o cuando suceden eventos súbitos de esta naturaleza.



Esa situación la describió en forma certera, a propósito del temblor, Leonardo Reyes Madera, director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), quien miró más profundo al denunciar lo perjudicial del protagonismo existente para determinar quién da la información primero, “quién lo dice mejor o quién es que tiene que decirlo”.



Le preocupa a este funcionario en ese contexto, y estaría en lo cierto porque es una realidad develada por el sismo, que en el país todavía no se haya desarrollado un nivel de conciencia de que podría ocurrir un terremoto de importancia y de que alguien tiene que tomar el liderazgo en ese momento.



Otra tarea que dejó pendiente el temblor es la necesidad de más recursos para organismos de socorro, y un ejemplo al canto es la Defensa Civil, a la que según su director el Gobierno se ha ocupado de equipar, algo que no dudamos, pero es probable que se necesite de un mejor empeño porque, precisamente, hay otro ejemplo que ilustra.



Cuando se divulgó que el epicentro del sismo estuvo cerca de Baní, hacia allá se dirigieron todas las miradas y se pudo comprobar que allí la Defensa Civil carece de equipos. No es que se encuentre huérfana, pero con una sola camionetica no se llega muy lejos.