La Dirección de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres de Salud Pública confirma cuatro nuevos casos de cólera luego de un levantamiento de pruebas de forma aleatoria que se hicieron el pasado fin de semana en La Zurza y en otros sectores aledaños.



Dos contagios afectaron a individuos que estaban asintomáticos; otros dos son pacientes ingresados en el hospital Félix María Goico porque estaban sospechosos.



Según Salud Pública los nuevos infectados están recuperándose en sus casas. Sin embargo, trasciende la información de otros casos sospechosos en algunos hospitales.



El barrio La Zurza continúa liderando los contagios, pero también se reportaron casos de cólera en San Carlos y Villas Agrícolas. De los 17 casos positivos, cuatro son importados por personas que contrajeron la patología en Haití y 13 son locales.



No se trata solamente de llevar una estadística diaria o semanal de casos positivos ni de resaltar la tarea que ejecuta Salud Pública en los barrios afectados, sino de mantener una vigilancia activa y movilizar a todo el sistema a nivel nacional.



Y aunque no hay comparación con los estragos del cólera en Haití, donde se han reportado 24 mil enfermos y más de 450 fallecimientos, esta situación que merodea en nuestra vecindad obliga a las autoridades sanitarias dominicanas a extremar los controles epidemiológicos, porque mientras más empeore en Haití mayor es el riesgo para el lado dominicano.



La exhortación es que precisamente por lo delicado del tema, las autoridades ofrezcan mucha información y actúen con la mayor transparencia posible, de manera más proactiva y empática con la población.



Esto implica no solamente fomentar la higiene, el lavado de manos y la correcta cocción de los alimentos; hay que controlar cada puesto callejero de venta de comida, de frutas y de otros artículos de primera necesidad, inspeccionar los baños de las escuelas y otras medidas tanto o más urgentes.



Es necesario redoblar la vigilancia ante la entrada de mercancías y personas en la franja fronteriza; que se despliegue una campaña más intensa en las escuelas y transportes públicos para orientar, para crear conciencia y persuadir sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas.