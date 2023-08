Email it

Finalizada la reunión de anoche del presidente Abinader con las cabezas de los organismos de socorro, se puede afirmar que las tareas preventivas están dispuestas y todas las piezas en su punto, para recibir los embates de la tormenta Franklin, que se supone serían de consideración.



El alistamiento comenzó desde primeras horas de la tarde del domingo cuando el COE (Centro Nacional de Emergencias) convocó a los representantes de los organismos que lo integran debido a que las proyecciones advertían su alta peligrosidad.



Las alertas de los organismos de protección civil estuvieron temprano, lo que hay que celebrar porque han vuelto a demostrar que están en capacidad de prevenir y no actuar, como era costumbre, con los fenómenos encima o luego del palo “dao”.



Pendientes y a la espera de que las consecuencias de Franklin sean lo menos grave posible, hay que reconocer lo mucho que se ha avanzado en respuestas a emergencias. Incluso, cabe aquí decirlo, ahí está como testigo la reciente tragedia de San Cristóbal, donde se evidenció que hay protocolos que se cumplen en todo tipo de situaciones.



Obvio que son muchos vacíos por llenar, y para el caso de fenómenos atmosféricos tipo Franklin se puede citar la insuficiencia de radares para darles seguimiento, y también la necesidad de que haya más estaciones automáticas en todo el país.



Vacíos a llenar también fueron develados por la catástrofe de San Cristóbal, entre los que están las insuficientes unidades de quemados y la necesidad de repensar a los cuerpos de bomberos con un nuevo marco legal que dignifique sus condiciones de vida y de trabajo.



Súmense a lo de San Cristóbal la falta del reglamento de aplicación y de las normas subsidiarias para la vigencia real de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos y, grave en demasía, que no hay supervisión y sí mucha negligencia en cuanto a normas de seguridad industrial.



Pero los fines de este comentario no son desgarrarnos las vestiduras por las ostensibles carencias, sino para saludar y felicitar la exhibición dada por los organismos de socorro, liderados por el COE, que se han preparado con anticipación para preservar vidas, que tiene que ser siempre la principal prioridad, así como evitar, en la medida de lo posible, daños materiales.