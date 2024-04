¡República Dominicana atraviesa un momento crucial en su desarrollo económico este 2024. Los últimos informes reflejan un desempeño positivo que merece celebrase, especialmente por el momento en que se obtienen.



El indicador mensual de actividad económica (IMAE) ofrece cifras alentadoras, con un crecimiento de 4.6% en enero y 6.2% en febrero. Estos números dejan ver el compromiso y la capacidad del país para avanzar y para crear riquezas.



Todos los indicadores marcan una dirección positiva que el Banco Central con sobrada razón resalta. Las inversiones públicas y privadas impulsan la actividad económica, generan empleos y estimulan el consumo interno.



Pero además, el apoyo continuo con políticas monetarias efectivas ha sido vital para este crecimiento. Hay casos alentadores, como el de la construcción y zonas francas, que muestran una expansión constante. El sector turístico tiene nuevos bríos que dinamizan los hoteles, bares y restaurantes.



No podemos esconder los puntos en negativo, como la caída de 17.4% de la minería en enero y del 15.9% en febrero. Ojalá el sector retome la normalidad en lo adelante, porque de por medio hay empleos y una cadena que gira en torno a ese ámbito de la economía.



El apoyo del Gobierno a los productores agropecuarios ha permitido que la producción de alimentos no se detenga y que la seguridad se mantenga. Es un punto que nadie discute.



Las proyecciones para el cierre de 2024 son alentadoras. Recientemente el Ministerio de Economía revisó al alza las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) hasta el 5.0%. Antes el Banco Central había hecho referencia a esa expansión. Este optimismo se ve respaldado por estimaciones de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.



En un contexto internacional de incertidumbre, nuestro país sigue como un destino atractivo para la inversión extranjera, y eso no es cualquier cosa. Las políticas económicas prudentes y la capacidad de esta nación para adaptarse a los desafíos la posicionan como un país con un horizonte prometedor.



Es fundamental mantener el rumbo y seguir trabajando juntos para aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan.



Y para seguir en positivo, llega la buena nueva de que la revista Pan Finance ha distinguido por segunda vez a Héctor Valdez Albizu como “Gobernador del año en América Latina”.



¡Continuemos adelante con confianza y optimismo hacia un mañana aún más brillante!