Hace poco estuve en la puesta en circulación del más reciente libro de la psicóloga y terapeuta Martha Beato, titulado “El arte de vivir en la edad madura”. Asistí al evento por invitación de una gran amiga y hermana y quedé enamorada de ese texto, no sólo porque la autora describe situaciones comunes que se dan, regularmente, en personas maduras, sino por los consejos y orientaciones que ofrece al lector de cómo vivir en plenitud y ser feliz mientras le vamos sumando años a la vida.



El libro es muy versátil y fácil de digerir, pues es una guía en la que el lector va descubriendo cuán interesante puede ser la vida en esa segunda mitad. Martha lo hace de forma genial siguiendo 13 símbolos que van describiendo cada situación, reto, oportunidad, cambios, experiencia, nuevos comienzos, entendimiento y adaptabilidad.



La vida en cualquier episodio no es para sufrirla, sino para vivirla, diría cualquiera, y en la madurez, aunque parezca una etapa más complicada, también tiene sus encantos y tanto el hombre como la mujer pueden apreciar y vivir momentos únicos, como cuando se tenía 18 o 30 años.



En este libro, la autora aborda las herramientas para disfrutar de la vida y abrazarla en todas las etapas, para ser resiliente y al mismo tiempo apto para generar capacidades y vencer obstáculos. Para tener mayor determinación de lo que se quiere y cómo se quiere, además de cómo alcanzar la felicidad que, al final, es lo que importa.



Muchas personas le temen a envejecer, a ser “viejos”, porque entienden que, con los años, se pierden habilidades, el cuerpo se va desgastando, la piel se arruga, llegan las enfermedades, los miedos a lo desconocido, a la jubilación, en fin… se piensa que ya la vida no tiene tanto sentido y ponen de vacaciones las esperanzas.



¡Pero no! Martha Beato en este libro hace hincapié en resaltar que en la segunda mitad de la vida hay muchos aspectos que traen bienestar y propician una vida plena.



Nadie quiere morir joven ¿cierto? Entonces, de eso trata este interesante libro. De saber llevar la vida en la etapa madura con sabiduría, de ser uno mismo. Tener metas, propósitos y de que es una etapa en la que se puede seguir disfrutando de todo lo bello que provee la naturaleza, la familia, los hijos, los amigos…



De acuerdo con estudios, las personas adultas mayores o “atemporales” como les llama Martha, regularmente consiguen ser más felices que gente joven o de mediana edad, porque en la mitad de la vida todo tiene sentido, el positivismo reina y los problemas atormentan menos la existencia.



¡Pero el libro no es solo para personas “atemporales”, no señor! Esta obra está diseñada para jóvenes que quieren prepararse y saber más de la vida en la etapa madura para cuando les llegue, aceptarla y vivirla con entusiasmo.



Así que en estos tiempos en los cuales mucha gente cree que todo se ha perdido o terminado, que no hay chance para la felicidad, para el bienestar, para la paz, dígale que está equivocado, porque la vida es un abanico de colores cargado de cotidianidad, de lo simple y en esos detalles es donde realmente está la felicidad y la pasión. Nunca se vaya a lo extraordinario.