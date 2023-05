En el partido de Gobierno, la cosa no está muy clara con respecto al candidato a la alcaldía del Distrito Nacional, puesto que la alcaldesa, Carolina Mejía, no ha dicho absolutamente nada sobre su intención de reelegirse o no. Su padre, Hipólito Mejía, ha hablado por ella. El presidente Luis Abinader ha dejado la cosa correr. Hay una situación a lo interno del PRM, de expectación, los dirigentes se preguntan ¿quién será el candidato a la alcaldía?



Mientras tanto hay nombres con sobrada experiencia de trabajo en la Capital y en los temas municipales que aguardan para ponerse al servicio del partido y asumir esta importante posición para defender la plaza más importante en términos electorales de la ciudad, que ha estado en manos del PRM en los últimos ocho años, desde que la recuperó David Collado en 2016.



Uno de esos nombres es el de Aníbal Díaz, diputado actualmente, que en la gestión de David Collado, asumió el puesto de director de la Unidad de Defensoría y Uso de Espacios Públicos, que hizo una gestión importante y eficiente en estas funciones. Con la intervención de la Duarte con París, se encargó del proyecto desde el momento cero hasta lograr su implementación, y recuperó una zona que había estado olvidada por años.



Aníbal tiene un historial que avala su entrega por una ciudad que necesita siempre de dolientes. Varios dirigentes del PRM han logrado una sinergia importante para impulsar los nombres que entienden pueden hacer el trabajo, por la experiencia acumulada a lo interno y externo. Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, David Collado, Alfredo Pacheco y Aníbal Díaz están nucleados para apoyar que los dos últimos puedan ocupar la candidatura, ya sea a alcalde o senador del DN, o en su defecto Aníbal repite como diputado, con la posibilidad de asumir la presidencia de la Cámara Baja.



El Partido de la Liberación Dominicana, (PLD), ya tiene a su virtual candidato a la alcaldía listo, Domingo Contreras, la Fuerza del Pueblo, aún en definición, dado que ambos partidos pudieran, como parte de las alianzas que se dilucidan, escoger a Domingo para representarles. Partiendo del conocimiento que tiene Contreras para la alcaldía, el PRM tiene que pensar bien su jugada, no debe escoger un candidato con desconocimiento del área y nuevo en el ejercicio político para competir con un veterano que representará una coalición política de partidos opositores, es ahí donde nombres como el de Alfredo Pacheco y Aníbal Díaz, cobran mayor importancia.