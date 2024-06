La calidad de los productos y servicios es un tema que afecta a todos los consumidores. Sin embargo, a menudo, gran parte de la gente no sabe cómo se garantiza esa calidad.



En República Dominicana esta responsabilidad recae en el Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC), una institución que, aunque no es muy conocida, juega un papel fundamental en nuestra economía.



Tiene a cargo acreditar laboratorios, organismos de inspección y certificación, y asegurar que estos cumplan con normas internacionales de calidad. Visto así, es positivo.



La importancia de esta función va más allá de lo que parece simple: al certificar que los productos y servicios cumplen con ciertos estándares, la ODAC abre las puertas a nuevos mercados y mejora la competitividad de las empresas dominicanas.



En términos generales la entidad es vital para mejorar la calidad y competitividad. Creada mediante la Ley 166-12, la ODAC forma parte del denominado Sistema Dominicano para la Calidad (Sidocal) y trabaja en estrecha colaboración –como una mancuerna- con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.



Adaptarse a los avances tecnológicos y a las tendencias globales ha sido una de las áreas de enfoque.



Cualquier esfuerzo dirigido a mejorar la calidad de los productos y servicios siempre es bien recibido. Es conocido que las empresas acreditadas pueden demostrar su competencia técnica y sus capacidades, lo que genera confianza entre los consumidores y mejora su competitividad tanto a nivel nacional como internacional. Esto, a su vez, reduce costos, optimiza procesos y aumenta la eficiencia.



La colaboración internacional también es crucial. Los acuerdos de reconocimiento mutuo con organizaciones internacionales aseguran que las acreditaciones dominicanas sean reconocidas globalmente, para facilitar así el comercio internacional y abrir nuevos mercados para los productos dominicanos. Es un punto a favor.



Un desafío significativo es lograr que los reguladores vean la acreditación como una herramienta clave en la evaluación de la conformidad. Esto es crucial porque la acreditación garantiza que los productos y servicios no solo sean de alta calidad, sino también seguros y fiables.



Hay que recordar que en 2021 se presentó la Política Nacional de Calidad, cuyo objetivo es fomentar una cultura de calidad tanto en la producción como en el consumo. Este esfuerzo no solo beneficia a los consumidores, sino que también impulsa la competitividad de nuestras industrias.



En fin, todo parece indicar que desde el ODAC hay una labor que si bien parece invisible (no significa que lo sea), es esencial para el crecimiento y para la competitividad dominicana en el escenario global.