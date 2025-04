El pasado jueves 24 de abril de 2025, el mundo diplomático celebró como cada año, el Día Internacional del Multilateralismo y la diplomacia para la paz, para resaltarlo como una herramienta esencial para enfrentar problemas globales como los conflictos, la pobreza, el cambio climático y la desigualdad.



Nació de la creciente interrelación entre los Estados y la necesidad de administrar de manera conjunta intereses comunes. Está marcada por dos elementos esenciales: las posiciones que un país toma en cuanto a ciertos temas o problemas y el proceso por el que un acuerdo acerca de estas situaciones alcanza. La relación entre estos dos elementos es la naturaleza dinámica de las actividades diplomáticas en las Naciones Unidas.



Todos los Estados son iguales, el voto de República Dominicana vale igual que el de Estados Unidos a excepción del Consejo de Seguridad donde los cincos miembros permanentes gozan del privilegio de veto de ahí que a la hora de votación, las delegaciones interesadas no pueden ignorar a los pequeños Estados y tengan que negociar su apoyo.



Cuando se trata de construir un consenso en un ambiente multilateral, los diplomáticos tienen que ajustar el proceso de negociaciones mientras este está en marcha. El proceso demanda, tanto a los gobiernos como a las Naciones Unidas, a encontrar un punto común entre intereses nacionales, que compiten y se contraponen.



Mientras el consenso es el objetivo fundamental de las Naciones Unidas la complejidad de los intereses y los puntos de vista hace que sea difícil lograrlo en muchas aéreas y algunas veces tarda años en lograrse. El mejor ejemplo para escenificar todo esto es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.



Sin embargo si recordamos el año 2020 mientras se celebraba el 75 aniversario de la creación de las Naciones Unidas, la pandemia del coronavirus puso en evidencia la crisis del sistema multilateral creado después de la Segunda Guerra Mundial.



Si el multilateralismo, a través de sus instituciones, no puede resolver problemas cruciales, puede plantear importantes desafíos sobre cómo abordar los problemas globales. La pregunta es si su reemplazo será con regionalismo basado en reglas, o “coaliciones globales informales”.



Esas dudas sobre la posibilidad de derrotar el colapso del multilateralismo no serían bienvenidas debido a la necesidad del diálogo global que frecuentemente aparece en la geopolítica, en ese sentido el regionalismo, aunque actúe en una situación de emergencia, no es capaz de generar una solución para el planeta.



En el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana a través de sus redes han reafirmado el compromiso con la diplomacia para la paz, resaltando la importancia del derecho internacional como pilar fundamental para la estabilidad global y la cooperación entre naciones.



Para finalizar el presidente Luis Abinader y el canciller Roberto Álvarez continúan impulsando una política exterior basada en el diálogo, convencidos de que los desafíos globales requieren de soluciones colectivas, inclusivas y sostenibles.