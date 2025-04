Nos sumamos al llamado global que ha hecho Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) para reforzar en la gente la confianza en las vacunas y que haya un acceso equitativo a la inoculación.



Del 23 al 30 de abril se ha lanzado una campaña con el lema “Una dosis de buenas noticias”, para que se conozca el poder de las vacunas para salvar vidas y contrarrestar la desinformación al respecto, como la polarización basada en creencias y denunciar cómo se destinan cada vez menos fondos para la salud.



En esta jornada de Unicef por la vacunación, impulsada también por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se han involucrado más de 40 países y territorios de las Américas.



Es importante que República Dominicana forme parte porque aún tenemos muchos rezagos, pese a que este 2025 fue reconocida por extender la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) a niños de entre 9 y 14 años (antes era solo para las niñas).



Según datos de la OMS y Unicef el 15 % de nuestros niños no ha completado su esquema de vacunación, cuando la meta es una cobertura del 95 % en todas las vacunas infantiles.



Tenemos otras carencias: La Encuesta ENHOGAR-MICS 2019 dice que sólo 6 de cada 10 niños de 12 a 23 meses tenía cobertura completa con antígenos básicos y apenas 1 de cada 10 niños de 24 a 35 meses contaba con todos los antígenos del esquema. Además, la cobertura contra el sarampión (segunda dosis) fue de apenas 1 de cada 3 niños y 7 de cada 10 niños tienen la tercera dosis contra difteria, tétanos, tosferina y polio (DTP3), que completa el ciclo.



Son razones suficientes para que el país se integre y apoye la campaña “Una dosis de buenas noticias”, porque como dice la representación de Unicef en República Dominicana: “Vacunar a cada niño y niña no es sólo una cuestión de salud individual, es un compromiso colectivo con el bienestar del país. Las vacunas salvan vidas y previenen enfermedades que ya no deberían amenazar nuestras comunidades”.



Superemos y rechacemos tabúes y falsas creencias, hay abundantes evidencias científicas y en el caso dominicano, como revela la ENHOGAR, es grande la brecha en cuanto a acceso y seguimiento de las vacunas dentro del sistema de salud pública.