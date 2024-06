El fuerte calor se ha convertido en un dolor de cabeza para el sector eléctrico, especialmente para las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) por las dificultades creadas por las crecientes altas demandas de energía eléctrica durante el verano, los meses previos y posteriores.



Algunos consumidores de electricidad se han visto afectados por las interrupciones provocadas por la sobrecarga de transformadores, líneas de baja y media tensión, que no soportan la gran cantidad de energía que circula por ella y se calientan, lo que causa averías.



El presidente Luis Abinader destacó que han invertido miles de millones de dólares en la adquisición de transformadores que aguanten más la alta demanda de electricidad, cuyos resultados favorables comenzarán a sentirse a partir de agosto próximo.



Con esa acción se espera una mayor estabilidad del servicio en hogares y comercios, esto incluye a clientes íntegros (pagan su servicio), medios clientes (tienen un contrato visible y un fraude escondido para alimentar aire, nevera y frízer) y usuarios (consumen energía eléctrica sin pagar un centavo).



Las EDE continuarán comprando en la época de fuerte calor más electricidad a los generadores para suplir la mayor demanda de quienes pagan y quienes no, por lo que sus pérdidas financieras absolutas pueden seguir aumentando. No es lo mismo regalar 5 que 10. El promedio de las pérdidas de EDE Este, Edenorte y Edesur está en 36.5%.



Eso sucede cuando se prevé que las fuertes temperaturas continuarán subiendo en casi todos los países, incluida la República Dominicana, donde casi siempre es “verano”.



Para cambiar ese panorama, la necesaria reforma del sector eléctrico anunciada por el presidente Abinader debe estar enfocada en la disminución de las pérdidas de las EDE, que se tragan la mayoría de los US$1,500 millones anuales destinados por el Gobierno para subsidiar ese sector, con la realización de más gestiones comerciales, el combate al fraude, la medición de toda la energía servida, la reducción de gastos operativos y otras acciones.



La electricidad, necesaria para el desarrollo nacional, no debería ser subsidiada a todos los sectores, solo a los más vulnerables, con una cantidad mensual de kilovatios-hora específica, medida a través de contadores, por el bien común.