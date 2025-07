Arquitecto Luis Taveras

En el Distrito Nacional se está escribiendo una nueva historia del deporte urbano y la recreación, con dos proyectos que prometen revolucionar cómo vivimos el espacio público: el Paseo 30 de Mayo y el Malecón Deportivo.



No son simples obras de infraestructura, son una apuesta por la salud, la convivencia y el futuro de la capital. Estos espacios no solo fomentan un estilo de vida activo, sino que también sirven como modelo de desarrollo urbano sostenible con proyección internacional.



Estos dos proyectos forman parte de El Plan Integrado de Santo Domingo (PISD), que prioriza la sostenibilidad, la movilidad eficiente y la convivencia comunitaria, lo que es valorado globalmente en la planificación de ciudades saludables.



Paseo 30 de Mayo: un corredor de vida



Ubicado al sur del distrito nacional, será un ejemplo de transformación urbana. Lo que antes era un centro de enseñanza (Colegio Maharishi) mañana será, un espacio recreativo, peatonal y deportivo que invita a: Caminar, trotar y andar en bicicleta, hacer ejercicios al aire libre, a la convivencia social donde familias, jóvenes y adultos mayores van a interactuar y lo usarán diariamente.



Contará con la construccion de un Patinodromo que servirá como sede para los juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, también un edificio de parqueos, un parqueo al aire libre y una Rambla o paseo que conectara la Av. Independencia con Av. George Washington, el malecón.



Su diseño, con áreas verdes, mobiliario urbano a la vanguardia internacional, lo convertirá en un pulmón urbano que mejorará la calidad de vida de todos los habitantes de la zona.



Malecón Deportivo: Donde el mar se encuentra con el deporte



El Malecón de Santo Domingo ha venido evolucionado más allá de ser un simple paseo costero. Con la incorporación de:



-Voleibol de playa.

-Gimnasios libres.

-Senderos para caminar.

-Miradores.

-Carriles exclusivos para ciclistas y patinadores.

-Espacios públicos.

-Parqueos.

-Vistas al Caribe que motivan a entrenar con inspiración.



En lo adelante con “El Malecón Deportivo” se transformará 1.7 kilómetros del litoral de Santo Domingo en un centro de actividades deportivas con instalaciones modernas:



Pista de skatepark, canchas de baloncesto, voleibol de playa, fútbol, pádel, patinódromo y circuitos de bicicletas.



Más de 50,000 m2 de áreas verdes, zonas biosaludables frente al mar, espacios recreativos, miradores y áreas de picnic, que cumplen con estándares internacionales de calidad y accesibilidad.



Este espacio demuestra cómo una ciudad puede integrar el deporte, el turismo y la cultura, siguiendo ejemplos globales como el Paseo Marítimo de Barcelona, pero a diferencia, Santo Domingo tendrá todo un complejo deportivo a orillas del mar.



Proyección internacional



Estos espacios tienen el potencial de posicionarse como referentes en América Latina por su:

-Inclusividad (accesibles para todas las edades y niveles socioeconómicos).



-Sostenibilidad (fomentan transporte no motorizado y reducen huella de carbono).



-Impacto en la salud pública (combaten el sedentarismo y mejoran el bienestar mental).



Ciudades como Bogotá (con Ciclovía) y Medellín (Parques Deportivos) han demostrado que estos proyectos reducen la violencia, aumentan el turismo y mejoran la economía local.



¡Santo Domingo y el Distrito Nacional va por el mismo camino!



¿Cómo se pueden aprovechar mejor estos espacios?



-Usalos en las mañanas o tardes (evita horas de mucho sol).



-Organiza actividades grupales (yoga, entrenamientos funcionales).



-Promueve su cuidado (evita tirar basura, cuidar su mobiliario y reporta desperfectos).



El Paseo 30 de Mayo y el Malecón Deportivo son más que lugares de ejercicio: son ejemplos de cómo las ciudades pueden reinventarse para el bienestar colectivo. Si se mantienen, mejoran y promueven, podrían convertirse en “Destinos Deportivos Urbanos Reconocidos Mundialmente”.