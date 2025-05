¡Hola, distinguidos lectores de elCaribe! No encontraba de qué escribir hoy y, cuando la musa está muy dormida, suelo consultar con quienes están cerca de mí en el momento. En este caso, tocó lanzar una indirecta en el área de trabajo sobre qué entendían que era oportuno redactar para esta entrega y una muy querida amiga me recomendó escribir sobre el guion (-) y la raya (—).



Es importante tomar en cuenta lo siguiente: el guion (sí, sin tilde porque es un monosílabo sin otro igual) y la raya tienen usos distintos en el universo gramatical y resulta interesante escribir al respecto, basándome, claro está, en lo que dicen las fuentes oficiales.



Antes de que prosigamos y profundicemos en el tema, les advierto que en esta entrega el espacio solo nos alcanza para escribir sobre el uso del guion. En el caso de la raya, tendremos que completar sobre esta en la próxima entrega.



La Fundéu nos explica que el guion (-) es un signo ortográfico distinto de la raya (—) que, entre otras funciones, sirve de unión entre palabras u otros signos. A continuación, se ofrecen diversas claves para usarlo adecuadamente:



En el caso del guion, este establece distintas relaciones circunstanciales:



Entre nombres propios: “Ese efrentamiento Trump-Biden”; une dos adjetivos que se aplican a un nombre, siempre que cada uno de ellos conserve su forma plena: “El análisis fue lingüístico-literario”, “La clase será teórico-práctica”.



El guion, además, establece relaciones entre conceptos que pueden ser fijos (calidad-precio, coste-beneficio), o bien circunstanciales (conversaciones Gobierno-sindicatos). En estos casos el guion tiene un valor de enlace similar al de una preposición o una conjunción (conversaciones entre Gobierno y sindicatos).



El guion también une dos gentilicios que conservan su referencia independiente: “Relaciones domínico-americanas”. El primer elemento permanece invariable, mientras que el segundo concuerda en género y número con el sustantivo; además, cada elemento conserva la acentuación gráfica que le corresponde como palabra independiente: [película] ítalo-francesa.



El guion también une un prefijo con la palabra a la que acompaña cuando esta empieza por mayúscula, es una sigla o un número: anti-OTAN, anti-Mussolini, sub-18, super-8.



Entre cifras, indica un intervalo: las páginas 23-45; durante los siglos X-XII o períodos (1998-1999; curso académico 71-72).



Finamente, la Fundéu no dice también que las siglas alfanuméricas, por ejemplo las de fechas señaladas, pueden escribirse con guion o sin guion (23-F o 23F), aunque la tendencia actual es prescindir de dicho signo: impresoras 3D, telefonía 5G.

¡Gracias por leerme!