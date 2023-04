Este es un año de muchas celebraciones. Así porque muchas instituciones se formaron después del ajusticiamiento de Trujillo. En el caso de elCaribe, celebra 75 años porque en sus inicios fue un proyecto de Trujillo, que luego decide vender, posiblemente, y especulo, le sucedió igual que a Manuel Estrella que en sus palabras dijo que no era aún negocio, que el fin de este diario y el de muchos más es ser un equilibrio para la sociedad.



El Caribe se constituyó en el diario de los dominicanos y al surgir otros diarios era usual, a pesar de estos tener sus nombres propios, pedir por un Caribe.



La propiedad del periódico pasa de las manos de Trujillo a las de German Emilio Ornes, que de jefe de redacción se convirtió en más que en un propietario, en defensor de la democracia.



Es adquirido por el Banco Popular, con esa visión de don Alejandro Grullón sobre la necesidad de tener diarios independientes, que no respondieran a intereses políticos. Ayer conversaba con su director, Nelson Rodríguez, y ambos estuvimos muy de acuerdo en que a nadie se le censura y soy un testigo de eso que escribo en sus páginas desde el 2006, cuando mi gran amigo Manuel Estrella me animó a escribir.



Celebramos los 75Años de elCaribe y los 25 de CDN, primera cadena de noticias 24 horas, donde todos hemos sido testigos, en uno por sus páginas, en el otro por televisión, celular, computadora o IPad, de plasmar los momentos históricos más importantes de la República Dominicana, comprometidos con los mejores intereses y causas del país.



Desde la visión de German Emilio a la de don Alejandro Grullón, que primero adquiere el diario como una empresa más del Banco Popular, luego quiere que el mismo pase a manos de empresarios del Cibao para que la región que lo vio nacer tuviera una excelente posición en la comunicación nacional.



Muy merecido el reconocimiento a su trayectoria como empresario y defensor del medio ambiente, las cuencas de muchos de nuestros ríos tienen que agradecer su visión.



Fue más que una celebración lo que Manuel Estrella, Félix García, Nelson Rodríguez y Alba Nely Familia nos ofrecieron. Le decía a mi buen amigo Manuel a la salida, que mantuvieron sentados por más de seis horas a una parte importante del producto internos bruto del país, de la dirigencia política y de la justicia.

Fue un recorrido por la libertad de prensa, la economía y la gobernabilidad de las naciones.



Oír de parte de Juan Luis Cebrián, Pablo de Luca y Nelson Rodríguez sobre el riesgo que representan las redes sociales con canales digitales que operan sin control, donde se puede decir cualquier cosa sin mayores consecuencias. Con 51 millones de canales de YouTube, donde con mucha propiedad afirma, que la opinión pública es castigada con informaciones que no podemos controlar.



En la parte económica, escuchar de la experiencia de Cristóbal Montoro y de Alicia Bárcena, que a esta le preocupa cómo a todos la inflación y escaso crecimiento económico, un reto para combatir la desigualdad que crece cada día más.



Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda español, muy claro sobre cómo tendremos mayores tensiones sociales, fruto de una desigualdad complicada con la pandemia y la guerra. Advierte que las reformas impositivas deben ser graduales.



La parte política, gobernabilidad, empezó con Marco Rubio, senador de la Florida, no pudo ser más claro cuando afirma que Estados Unidos ha dado la espalda a sus amigos, tomando el camino de apoyar mucho más a los países que giran en la órbita de ese izquierdismo radical que no cree en democracia.



El expresidente Mauricio Macri alertó sobre la insatisfacción de los ciudadanos, un mundo de millonarios de la información, donde todos sabemos en nuestros teléfonos lo bueno o lo malo que esté sucediendo al minuto. Dice que esta abundancia de información exacerba el populismo, porque es la única forma de apaciguar esa necesidad que siente la ciudadanía que muchas veces sólo ve lo negativo.



Confieso que me impresionó Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, un talento claro cuando define al populismo como resultado de la falta de un verdadero liderazgo democrático.



Leonel Fernández, mira hacia la Agenda 2030 que planteaba mejores niveles de desarrollo para combatir hambre, educación, vivienda, salud, que visto la crisis mundial, seguirán siendo problemas por enfrentar. Muy acertado al decir que existen problemas locales que no pueden ser resueltos porque dependen de soluciones globales. La inflación que sufren nuestros países es una consecuencia de una pandemia y una guerra, elementos que no podemos controlar.



Por eso, más que nunca es muy importante que los gobiernos y los sectores productivos caminen de la mano y aprovechen los avances tecnológicos para entender que el único camino contra el populismo y la desigualdad es buscar un equilibrio entre los que tiene y no tienen.



El presidente Abinader reafirmó su compromiso en que nuestra democracia sea más transparente como única forma de un futuro más equilibrado. Definió al periodismo independiente como el escudo de las democracias y la responsabilidad de informar, formar, con honestidad e independencia.



A Manuel y Felito, mil gracias por el plato fuerte que nos regalaron.