A la alianza opositora le han puesto el nombre Rescate RD, pero resulta que ahora es a ella a la que hay que rescatar. No porque se haya caído, sino porque ha quedado evidenciado que lo que han acordado hasta ahora el PLD, el PRD y Fuerza del Pueblo no basta para competir con el oficialista PRM. Cuando se hablaba, desde fuera, de la alianza “coja”, no se aceptaba, y se atribuía a afán de molestar o minimizar el pacto, pero son ahora sus dolientes y promotores los que han admitido que con esa “cojera”, no se llegará muy lejos, y coinciden en que hay que ir en rescate de la alianza.



Francisco Javier



Las advertencias que antes hizo José Francisco Peña Guaba son similares a las que hizo ayer Francisco Javier García. La esencia es la misma: Si la alianza entre morados, blancos y verdes se formaliza como está planteada, no se lograrán los resultados esperados, desde el punto de vista de la oposición. El eterno jefe de campaña del PLD, entrevistado por Danny Alcántara y su equipo, habló con la claridad acostumbrada, pero con un realismo que quizás no les guste a muchos de sus compañeros de partido. Sobre los acuerdos para las elecciones municipales, dijo que solo se limitaron al 30 por ciento de las demarcaciones, y dejaron fuera las principales, lo que a su juicio le da “una gran ventaja” al PRM. Un escenario similar planteó para las congresuales, y a grandes rasgos, lo que sostiene es que aun sacando la oposición más de la mitad de los votos, la dispersión podría provocar que el oficialismo se alce con la mayoría de las senadurías.



Sin alianza…



Tanto la advertencia de Peña Guaba como la de Francisco Javier apuntan a la necesidad de ampliar la alianza, e incluir las grandes demarcaciones. El reclamo se estaría dando a otros niveles, como lo muestra un video de un encuentro de peledeístas de la circunscripción tres del Distrito Nacional (donde no llega el acuerdo), en el que los presentes gritaban la consigna “sin alianza no hay esperanza”.