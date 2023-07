Independientemente de las encuestas, que hay y habrá muchas, aunque no todas son confiables, hay otros elementos útiles para que los observadores del proceso electoral en curso tengan una idea de por dónde va la cosa, sobre todo en un escenario tan particular, en el que tres grupos políticos se disputan el poder, un cuadro que difiere significativamente del bipartidismo al que estamos acostumbrados.



Las inscripciones



Con las inscripciones de las precandidaturas, los partidos comienzan a dar los primeros pasos para armar sus boletas. Las tres organizaciones principales dieron a conocer la cantidad de dirigentes y militantes que se inscribieron con la finalidad de competir en los procesos internos en busca de las distintas candidaturas. Si es por las cifras que dieron, aquí hay un triple empate. Pero hay otros factores a tomar en cuenta que van más allá de los números, que pueden ser reales, maquillados o hasta inventados. Los que se inscriben son humanos, hombres y mujeres, y además son activistas políticos, y al momento de hacerlo no lo hacen callados, ni lo hacen solos. El proceso les daba una dosis extra de dinamismo a los partidos, aunque ese impacto, en algunos casos, fue más notorio que en otros.



Forcejeos internos



En los partidos donde hay chance de ganar, las candidaturas generan forcejeos internos. La sangre no tiene que llegar al río, pero en un partido competitivo hay contradicciones internas y hasta conflictos por las candidaturas. Por más cohesionado que esté y por más organizado que sea, se tiene que ver algún destello de que se está dando una lucha. No puede haber tanta tensión interna que amenace la unidad, pero tampoco es un escenario ideal que haya tanta paz y tranquilidad que el partido no se sienta vivo. Eso solo pasa en las organizaciones muy pequeñas o cerradas, o en las que no hay chance de ganar.