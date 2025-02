Los actores políticos dominicanos siempre encuentran motivos para arrancar temprano con sus actividades proselitistas. Y nada los ha parado. Ni siquiera esas piezas legislativas, como la Ley de Partidos y la Ley Electoral, que ellos mismos han promovido y aprobado. La unificación de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales se ha impuesto nuevamente y una de las razones esgrimidas es precisamente que casi todo el tiempo estamos en campaña, y que esa realidad hay que cambiarla. Pero se han probado varios modelos, comicios separados, unificados, y el que funciona ahora que es un híbrido, pero el fenómeno del casi permanente proselitismo sigue igual. En el pasado proceso electoral, cuando prácticamente se estrenaban las normas que establecían reales limitaciones al proselitismo, cada quien tenía sus razones para madrugar…



Pretextos del pasado reciente



En ese proceso del 2024, cuando faltaban más de tres años para las votaciones, uno de los partidos sentía la necesidad de comenzar temprano y el argumento era el siguiente: Le iba a tocar enfrentar a un presidente en ejercicio y a otro que había sido tres veces mandatario, con la agravante, de que en su caso, iba a elegir como candidato o candidata a alguien que ostentaría por primera vez la nominación presidencial. Pero otro partido necesitaba arrancar con anticipación porque tenía pocos años de existencia y necesitaba promover su marca.



La ley y la trampa



Fue así como los mismos que hicieron las leyes, buscaron la forma de hacer algún tipo de trampa. No se podía elegir antes de tiempo un candidato, porque no estaba permitido hacer, en ese momento, primarias, ni encuestas, ni asambleas de delegados. Entonces se inventaron una “consulta” que en teoría no era vinculante, pero sí lo era, en la práctica, para los miembros del partido. Por otro lado, como no se podía hacer actividades de masas, otro partido tuvo una idea genial: Realizó marchas, no para hacer campaña, supuestamente, sino para celebrar fechas especiales, como el Día del Trabajo, el Día de la Mujer y el Día de la Juventud.