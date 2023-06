El fin de semana previo al inicio oficial de la precampaña electoral tuvo características de una campaña, y se espera que esa tendencia se mantenga. Los tres principales grupos políticos estaban en distintos puntos del país en un intenso proselitismo que ahora se va a intensificar, con menos restricciones. Las estrategias están en plena ejecución por lo que hay que tomar nota de los pronunciamientos y acciones de los actores políticos.



PLD



Parecería que en este tramo, el enfoque del PLD está más dirigido al proceso de febrero, es decir, a las elecciones municipales. Es lo que se infiere al ver al candidato presidencial realizando actividades de masa junto a aspirantes a alcaldes. En los últimos fines de semana, Abel Martínez se movilizó en dos ocasiones por Santo Domingo Este, primero en la circunscripción uno y luego en la dos, acompañado de Luis Alberto Tejeda, candidato de consenso a la alcaldía de ese municipio. Posteriormente hizo una actividad similar en Santo Domingo Norte, junto a René Polanco, que luce como el casi seguro candidato a la alcaldía, puesto que ya ocupó en el periodo 2016-2020.



FP



En la Fuerza del Pueblo se habla más de mayo que de febrero. Leonel Fernández, líder y seguro candidato presidencial de ese partido, reapareció el fin de semana luego de un corto receso impuesto por el covid. Su discurso en San Pedro fue dirigido, no al Gobierno, sino de manera directa al presidente Luis Abinader. La otra parte en la que Fernández hace énfasis es en el crecimiento del padrón de su partido. Él no come cuento con sus dos millones, una cifra que no deja de mencionar en sus intervenciones.



PRM



El PRM hoy tiene la misma ventaja que han tenido todos los partidos que desde el poder buscan un segundo período para el presidente en ejercicio. Mientras el mandatario está en un punto del país dejando iniciada alguna obra, o entregándola, la maquinaria del partido hace el trabajo político electoral en otro terreno. En el fin de semana pasado el trabajo lo hicieron Paliza, Ito y Carolina, entre otros. El ingreso de figuras de otros partidos continuó, y algunos creen que esto podría crear problemas internos, aunque son “problemas” que cualquiera quisiera tener, y que, además, desde el oficialismo son manejables.