En su último, o más bien, más reciente comunicado de advertencia a los partidos sobre el proselitismo prematuro, la Junta Central Electoral (JCE), echa un poco a un lado la proverbial diplomacia con la que se expresa y se maneja, y decide llamarle al pan, pan y al vino, vino. En sus anteriores advertencias, la JCE no había sido tan específica, y al hablar en términos generales, el mensaje quedaba algo difuso. Era a todos, como el cuento de la Madre Superiora, pero nadie se sentía aludido.



Las “consultas”



Los partidos vuelven ahora con el “cancito” de que conviene seleccionar temprano sus candidatos presidenciales. El precedente del PLD en el pasado proceso está ahí, se hizo una consulta para definir temprano la candidatura presidencial, y hay sectores dentro de ese partido que propugnan por repetir esa experiencia, pese a que no fue buena, a juzgar por los resultados electorales. En su documento, la JCE se refiere directamente a esta posibilidad cuando advierte que está prohibido el proselitismo y que eso incluye “consultas previas o cualquier otra modalidad con el propósito de escoger o definir precandidaturas o candidaturas…”



Las sanciones



En República Dominicana siempre se habla de la necesidad de establecer y aplicar el famoso régimen de consecuencias, porque se sabe que es a veces la única forma de hacer respetar la Ley. Se insiste en que el dominicano que al conducir un vehículo se va en rojo aquí es el mismo que en otros países no se atreve a cruzar ni en amarillo. Ese es precisamente otro aspecto importante del comunicado de la JCE. El organismo indica que la Ley 33-18 establece que los aspirantes que inicien campaña fuera del tiempo establecido serán sancionados con la inadmisibilidad de su candidatura, “lo que significa que no podrán ser inscritos ni reconocidos como candidatos/as en las elecciones por los órganos de la administración electoral”.