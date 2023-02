Antes de iniciar su extensa e intensa carrera legislativa, Alfredo Pacheco fue regidor del Distrito Nacional por el PRD, es decir, que su inicio como funcionario electo fue en el área municipal. Eso, combinado con el hecho de que fue candidato a alcalde de la capital y que además de político, es un auténtico dirigente comunitario, lo colocan como la opción natural de su partido, el PRM, para el cargo, siempre que Carolina Mejía no busque la reelección, en cuyo caso, los que conocen a Pacheco saben que no tratará de “forzar el mingo”.



La senaduría



En el plano legislativo, Pacheco, que desde hace tiempo ya estaba probado en esa vertiente, ha agregado más puntos a su trayectoria en la actual gestión como presidente de la Cámara de Diputados, jugando un rol protagónico en la solución de tranques para aprobar proyectos relevantes. Eso haría pensar que Pacheco está listo para pasar al siguiente nivel en su carrera legislativa, ahora en una curul en el Senado. Además, ya su liderazgo trasciende la circunscripción dos del Distrito Nacional, e incluso del Gran Santo Domingo.



Aspirantes



Varios dirigentes del PRM aspiran a la senaduría del Distrito, lo que no ocurre en el caso de la alcaldía. Además de Faride Raful, que quiere conservar la faja, figuran como retadores los diputados Aníbal Díaz y Orlando Jorge Villegas. Pacheco no ha entrado, hasta el momento, a la lista de aspirantes, pero a estas alturas nadie piensa que se quedará fuera de la boleta.



Otro escenario



Habría otra opción que, cualquier figura con su capital político, podría considerar: Trabajar simplemente para la reelección del presidente Luis Abinader, con la intención de entrar al Gobierno como funcionario. Pero en el caso de Pacheco, es improbable que esté pensando en esa alternativa.