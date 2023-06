Está más que claro que a la oposición, en sentido general, y a cada uno de sus partidos de manera individual, les conviene una alianza para las elecciones municipales, como lo plantea Miguel Vargas, presidente del PRD, quien por cierto estaría llamado a jugar un papel de mediación para la concreción de ese acuerdo. Lo que no se puede es obligar a ninguno de los partidos a sumarse a esa coalición. Cada organización tiene su propia estrategia, correcta o no, y establece sus propias metas, sean o no realistas o alcanzables, pero la agenda de un partido político no puede ser trazada por otro. Los que han estado planteando una alianza forzosa, no le hacen bien a la causa. Podrían estar trabajando para lo contrario de lo que pregonan. Además, tampoco sirve mucho una alianza impuesta, obligada. Así no se dará, y si se da, tendría resultados contraproducentes. Quizás peores que los que se obtendría si cada quién va por su lado.



Las advertencias de José Fran



José Francisco Peña Guaba, caracterizado por ser un armador de consensos, un conciliador y sobre todo, un dirigente curtido en carpintería política, algo que no muchos manejan, es uno de los principales promotores de la alianza entre PLD, Fuerza del Pueblo, PRD y otras organizaciones políticas, incluido el BISD, que él preside. En sus aprestos aliancistas ha hecho algunas advertencias de manera pública, específicamente al PLD, que es donde hay objeciones al acuerdo. Algunos de los pronunciamientos de Peña Guaba implican no solo un llamado a los morados para que se convenzan de la pertinencia de la alianza, sino que ha llegado a advertir, de mala manera, sobre las catastróficas consecuencias que a su juicio, sufriría el PLD si no concurre aliado a las elecciones municipales. Obviamente, la forma que emplea, y el fondo de sus pronunciamientos, han caído muy mal a muchos peledeístas. Pero quizás eso no sea la razón de tumbar la alianza, y podría quedarse en lo anecdótico. Lo difícil será vencer la oposición que hay dentro del PLD, de un sector fuerte, en cantidad y en calidad.