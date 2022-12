La Navidad es la excusa perfecta para renovar los afectos y por eso, tras un año de tantos retos y desafíos fue importante encontrar ese espacio para abrazarnos y vernos las caras como familia acroartista.

Fue una noche especial en la que hubo una representación de la música dominicana, desde la bachata pasando por la salsa hasta llegar al merengue.



Acroarte, que siempre ha encontrado espacio para impulsar a los nuevos talentos, recibió al Grupo Extra, integrado por jóvenes dominicanos con un sello especial, una bachata contagiosa y coreografías y vestuarios acordes para estos tiempos.



Por otro lado El Norte, para los cibaeños no hay fiesta sin merengue típico y esta agrupación paró de los asientos no sólo a la representación de la filial de Acroarte en Santiago, presente en el lugar, un veterano como Joselito Trinidad lidera este grupo con destreza y carisma, para seguir al ritmo de salsa, con una de la principales agrupaciones salseras del país.



La calidad musical e interpretativa de Chiquito Team Band es incuestionable. Rafael Berroa (Chiquito), agradeció la oportunidad de reencontrarse con la familia acroartista y descargó sabor, energía y calidad en su presentación para esta gala navideña que se llevó a cabo en el Salón Churchill del Hotel Intercontinental.



Y por otro lado, tal y como asegura el merenguero y Gran Soberano, Héctor Acosta, en uno de sus temas, “Sin merengue no hay fiesta”, la mejor manera de cerrar la velada fue al ritmo de una de las agrupaciones más emblemáticas de los años 80, Dioni Fernández y El Equipo.



Subió a escena para sorprender a todos con el cantante solista Pavel Núñez que bajo la influencia del merengue, interpretó el tema “Loco”, parte del repertorio musical del maestro Fernández. Pavel se robó los aplausos de quienes no lo habían visto en esta faceta atraído por lo “Tropical”, influencia de su admirado Víctor Víctor, mentor del cantautor.



“Fiesta y fiesta”, decía el maestro Dioni y el público no quería parar, pese a que ya había entrado la medianoche.



Acroarte supo celebrar con esta velada, la música dominicana, la Navidad, la familia que somos y seremos y por demás, dar gracias por un año cargado de retos y desafíos que ha sido superado con creces, para decirle a todos que estamos listos para un 2023 de mucho más desafíos y triunfos, siempre juntos y confiados en esa fuerza que viene de lo alto. ¡Feliz Navidad!