Ante la advertencia de Estados Unidos a sus ciudadanos sobre viajar a República Dominicana, por el covid-19 e inseguridad, el presidente Luis Abinader no podía ser más diplomático. Sencillamente refirió que el país tiene el más bajo nivel de letalidad de América. Y citó el informe del John Hopkins University, de que “tenemos menor letalidad que en Estados Unidos…”. Y resaltó que ningún turista estará más seguro que en la República Dominicana. En medio de la crisis global por el covid-19 y vistos los esfuerzos dominicanos por recuperar el turismo, ese piropo gringo no es nada amigable hacia un socio que practica una fidelidad absoluta. No podía ser más diplomática la respuesta de Abinader.