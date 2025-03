Claudia Sheimbaun, presidenta de México, no es un fly al catcher. Acaba de poner en su puesto a Donald Trump, tras este anunciar un aumento de los aranceles a las importaciones desde México. Copio: “Tomaré medidas arancelarias y no arancelarias en respuesta a esa decisión… Es inconcebible que no se piense en el daño que se va a causar por detener la creación de empleos en ambos países… Nadie gana con esta decisión. Por el contrario, afecta a los pueblos que representamos”…(No descarto que Claudia se atreva a llegar a la Casa Blanca, entrar al Salón Oval sin pedir permiso y darle un ramplimazo a Trump…¡Por fresco!).