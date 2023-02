No salgo de mi asombro ante un hecho verdaderamente insólito: la existencia de un partido “de gobierno” que no gobierna ni podría gobernar, porque no está organizado en todo el país; porque no tiene sectores de masas: obreros, campesinos, profesionales, juveniles, etcétera; porque no tiene un liderazgo amplio y bien estructurado; porque no fomenta el debate de ideas; porque no hace ninguna actividad colectiva; porque no tiene identidad ideológica; porque carece de un proyecto de nación…Y lo que es el colmo: el Partido que se dice Revolucionario y Moderno no defiende su Gobierno frente a los ataques de la oposición.