No, Hipólito. Estás equivocado, con eso de que los presidentes de esta república siempre victimada desde el poder no son responsables de su maldad. No, Hipólito. No te luce seguir validando el mal intencionado consejo que te diera Balaguer, de que nunca procedieras con la ley contra tus antecesores en el Palacio Nacional. No, Hipólito. No te luce contrariar la premisa fundamental de que todos somos iguales ante la ley. No, Hipólito. Es lamentable que niegues las evidencias de complicidad o anuencia de Danilo Medina en tantos hechos delictivos cometidos hasta por miembros de su propia familia. No, Hipólito. No somos idiotas.