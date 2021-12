Inanición creativa

Soy de los pocos que, a manera de escape de la atroz rutina noticiófaga, todavía suelen ir a recorrer las librerías, y me asombra que los anaqueles no me ofrecen la gran novedad de un libro de poesía, ni la más reciente novela que hurgue en el anecdotario de este tiempo, ni el ensayo sobre cualquiera de nuestras pérdidas y búsqueda colectivas, ni un paquete de cuentos que eleve a lo sublime cualquier trivialidad o hecho heroico, y ni siquiera encuentro en las cafeterías encendidas tertulias literarias, como antaño…(En fin, casi me convenzo de que este siglo dominicano, carente de imaginería creativa, hasta ahora es un fracaso).