Reanudar las relaciones diplomáticas con Haití (suspendidas insólitamente hace tres años) es un hecho de extraordinaria importancia: Debe comprometer al Gobierno haitiano a colaborar con el control fronterizo; debe ayudar a identificar a cada emigrante haitiano (legal o ilegal, deportable o no) residente aquí; debe racionalizar la ayuda dominicana en salud y otros servicios para los haitianos, sean o no emigrantes permanentes, y debe contribuir a combatir lo que no debemos descartar: cualquier invento que se les ocurra aquí a las bandas criminales haitianas.