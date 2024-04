He hurgado en la literatura cristiana y no he podido encontrar la razón… He hablado con curas y predicadores evangélicos y no he obtenido ninguna respuesta… He hablado con los más fieles sostenedores de las tradiciones cristianas y tampoco he logrado nada… (En fin, al consumirla no he logrado, a pesar de mi esfuerzo, encontrar respuesta a la reflexión que me he hecho desde mi primerísima infancia: ¿De dónde viene esto de comer habichuela con dulce en Semana Santa, si lo único que Cristo repartió en vida fueron panes y peces?).