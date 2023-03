De noche no hay presencia de la PN en toda la zona metropolitana del Distrito Nacional, y ni siquiera en los entornos del Palacio Nacional. Resido en la tercera cuadra al sur de la sede presidencial en el sector de Gascue; es ausente esa necesaria actuación policial; los robos son frecuentes sustrayéndoles baterías, ruedas y espejos a los vehículos. La última novedad ha sido dos rateros entrar a un edificio de apartamentos haciéndose acompañar por un perro.



Revisando la data oficial puede verse el alto porcentaje de homicidios que se produce desde el anochecer, 6 pm. hasta 5:59 am. Para 2021 fue 65% (882 homicidios) y 34% durante el día, de 6 am a 5:59 pm.; siendo la mayor violencia con los hombres el 88.95% y 11.05% mujeres. Durante el pasado 2022 los homicidios fueron 1202 hombres, el 89.77%, y mujeres 137, siendo el 10.23%.



Llama la atención que los tres días de la semana que se producen el mayor número son sábados 15%, domingo 25% y lunes 19%, en 2021; sumados el 59%. En el 2022 se repiten sábado 17%, domingo 22% y lunes 18%, con un total de 57%.



Con tipo de armas para 2021, de fuego 62%,arma blanca 26% y otras. 12%. En 2022 se repite muy parecido: Arma de fuego 58%, arma blanca 29%, otras 11% y pendientes 2%.



Como se ha descrito, se identifica la frecuencia de homicidios por horas, días de semana, sexo, tipo de armas, el informe geolocalización por barrios y municipios: las tres provincias de mayor criminalidad en 2021, de 1,357 homicidios son: provincia Santo Domingo 353 (20%), Santiago 164 (12%) y D.N. 147 (10,8%); sumados resultan ser 42.8%. Para 2022 hubo una pequeña diferencia, incrementándose a 48.9% entre las tres provincias.



Las víctimas de los homicidios por sus edades corresponden en 2021, de 18 a 34 años 721 (53%), de 35 a 51 años 323. (24%), con un total de 77%. Para 2022 se repite en esas edades el alto número siendo de esos dos rangos el 75%, situándose sobre en el 51% los de 18 a 34 años y 24% de 35 a 51.



Estos datos tienen como fuente la Procuraduría General de la República, por lo que se trata de una institución oficial calificada. Estos son indicadores muy precisos para desarrollar programas de seguridad muy específicos como parte de un Plan de Seguridad Ciudadana. Plan que parece no tener este gobierno.

El Presidente Abinader no ha entregado al país un Plan articulado; solo ha dado a conocer la adquisición de tecnologías y se ha referido a mejoría salarial y menciones sueltas; también se ha referido a más de mil cursos a ser desarrollados, pero no se informa de evaluar y reclutar personal.



Lo recomendable es que ese Plan de Seguridad Ciudadana se presente y ejecute por fases, pudiendo empezar en esas tres demarcaciones geolocalizadas muy críticas, conforme a esos claros indicadores.

Presidente, reclute y forme 40 mil jóvenes de ambos sexos de 500 mil estudiantes universitarios existentes y evalúe los policías activos, para destinar cuatro tandas preventivas de 6 horas cada una, con 3 mil efectivos por tandas, en cada una de las tres provincias señaladas.



Hacerlo es crear tranquilidad y confianza, y más extendiéndolo a todo el país.