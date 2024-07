Una de nuestras grandes debilidades, que arrastramos del hogar y de la escuela, es la resistencia a hacer preguntas. El temor a un “¡Cállese muchacho!”, en la casa, y a una reprimenda del profesor, le cerró los labios a esta sociedad; una herencia que creció en el largo periodo de opresión del trujillismo, cuyo legado de autoritarismo está aún presente en muchas de las actividades de la vida nacional, sea en la esfera política, como social, económica, artística y deportiva.



La tradición de permanecer callado incluso ante los más grandes enigmas de nuestro acontecer ha mantenido en el más hermético de los secretos detalles importantísimos de nuestra historia pasada y reciente. Ignoramos, por ejemplo, el final de la vida del patricio Juan Pablo Duarte. Sabemos que murió en Venezuela rodeado de escasez y olvidado del reconocimiento de sus compatriotas. Pero no podemos asegurar cómo vivió esos años, de quiénes se rodeó y si tuvo finalmente descendientes, como afirman sin prueba alguna muchos estudiosos venezolanos.



Tampoco sabemos en realidad la suerte corrida por Ventura Simó, el desertor que huyó al exilio llevándose un avión militar y que pilotó el DC3 que trajo al país a los expedicionarios de junio. La falsa versión oficial de la época habla de un accidente de aviación durante un homenaje a Trujillo, cuando en realidad fue víctima de las torturas, sin que sepamos dónde está sepultado. Igual sucede con los héroes del 30 de Mayo, asesinados por Ramfis Trujillo y compinches, pero cuyos restos no han sido encontrados.

Sesenta y dos años después se presume que fueron arrojados al mar o enterrados en el fondo de una piscina en la residencia de un esbirro del régimen en Arroyo Hondo.



Dejamos morir a quienes tenían las respuestas. Todo porque no hacemos preguntas, lo que sigue ocurriendo, y protegemos así a los beneficiarios de los vicios que nos destruyen.