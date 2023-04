La falsa sororidad

Email it

Puede ser un poco mal entendido el título de este artículo, pues no se supone que la sororidad sea falsa, no debe serlo, sin embargo, en algunos casos sí lo es, y es que el término es un arma de doble filo.

Empecemos por definir llanamente el termino sororidad, que de acuerdo al diccionario es ¨ la solidaridad entre mujeres, especialmente ante situaciones de discriminación sexual y actitudes y comportamientos machistas¨.

Centrándonos en que el término es específicamente para mujeres, es muy utilizado por grupos feministas, y hasta ahí está bien, hasta que lo vemos siendo usado para intereses particulares y políticos.

Me encanta ver como las mujeres hemos abierto campo en muchas áreas, la política es una de esas, algo digno de aplaudir tomando en cuenta que nuestro país a lo largo de los años ha vivido en una sociedad en el que el hombre domina los campos de importancia como la política.

Lo que definitivamente me parece cuestionable, es que para ello se utilice el feminismo como arma para hacer sentir empoderadas a un grupo de mujeres y debilitar a otras, porque sí, dar un paso al frente por ¨las mujeres¨, pero atacar a las que no apoyan al aborto, por ejemplo, es incoherente.

Si para defender mis ideales, voy a pisotear los tuyos, entonces estoy dejando de lado la sororidad, y para ser honesta, debo incluir a ambos extremos, pues están aquellas llamadas ¨provida¨, que promueven la muerte moral de las que no corren con su visión.

Y ahí, justo ahí, he visto esa falsa sororidad, un apoyo entre mujeres muy sesgado, pues es válido solo para las que corran con igual visión de aquella. Sino me creen, entren a debates sobre aborto en las redes sociales, no hay mayor botón como prueba.

Entiendo que la sororidad no hace referencia a apoyarse si se caen bien o piensan de igual manera. Ser sororas no significa que todas somos amigas o tenemos que correr tras las mismas causas, ni que tenemos que aplaudirnos todo.

No tengo que pensar igual que tú, no me tienes que caer bien para que crea que mereces derechos igualitarios y vivir sin violencia.

Tampoco es necesario conocerte a fondo para que yo entienda tu condición de mujer, pues soy una, y es justo eso lo que me choca tanto de la tan sonada sororidad hoy en día.

O somos, o no somos sororas, simple. Sin ser selectivas para aplicarla.